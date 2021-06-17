شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدرس تخفيف القيود لاسترضاء شركات الطيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدرس بريطانيا تخفيف القيود على السفر لمن تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، في خطوة لاسترضاء شركات الطيران التي تهدد بتحرك قانوني ضد القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة على السفر إلى الخارج.

ويتزايد الضغط على قطاع الطيران إذ تسعى الشركات إلى تخفيف القيود قبل شهر يوليو تموز وذروة موسم السفر الذي تجني خلاله معظم الأرباح، لكن بريطانيا تلتزم بشروط الحجر الصحي التي تعرقل السفر.

ومن المنتظر أن تقدم شركة ريان إير، أكبر شركة طيران أوروبية، وثائق اليوم الخميس لبدء تحرك قانوني ضد بريطانيا بسبب سياستها المتعلقة بالسفر.

لكن بريطانيا تلمح الآن بإمكانية تخفيف القيود.