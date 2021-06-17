شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: جوازات سفر للحاصلين على اللقاح اعتبارا من يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم الحكومة اليابانية السماح للبلديات بإصدار "جوازات سفر للحاصلين على اللقاح"، لتكون بمثابة وثائق تثبت تطعيمهم ضد فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس عن الحكومة القول، إن مكاتب الحكومات المحلية ستبدأ بحلول أواخر يوليو المقبل، وبناء على سجلات التطعيمات، في إصدار الوثائق للأشخاص الحاصلين على اللقاح والذين لديهم جوازات سفر سارية.

وسوف تظهر الوثائق اسم المسافر وجنسيته ورقم جواز سفره وتاريخ حصوله على اللقاح.

وتقول الحكومة إنها قد تصدر أيضا نسخا رقمية من الوثائق، التي يمكن التقدم للحصول عليها من خلال الإنترنت.