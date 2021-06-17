شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تؤكد حدوث مشكلات في قضبان الوقود النووي بأحد المفاعلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفت هيئة السلامة النووية الصينية حدوث تسرب في محطة تايشان النووية في جنوب البلاد، لكنها أقرت بوجود مشكلات في قضبان الوقود النووي.

وأفادت هيئة السلامة النووية اليوم الخميس، عبر منصة التواصل الاجتماعي "ويبو"، بأن ما يقدر بخمسة من 60 ألف قضيب نووي قد تضررت.

وقالت الهيئة إن هذا أدى إلى زيادة مستوى النشاط الإشعاعي في المفاعل رقم 1، ولكنه ظل ضمن الحدود المسموح بها.

وأكدت أن "السلامة التشغيلية لمحطة الطاقة مضمونة".

وشددت على أن المشكلات لا تتعلق بتسرب، لأن كل شيء كان يحدث داخل الغلاف الواقي للمفاعل، وأن القياسات خارج المحطة النووية أظهرت أن جميع القراءات طبيعية.

وقال مصدر مسؤول إن التقرير الذي أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن الهيئة سمحت بزيادة قيمة الحد الأقصى "ليس صحيحا".

وتقع المحطة النووية جنوب هونج كونج على ساحل مقاطعة جوانجدونج، على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب مدينة تايشان.

وقال نجم الدين مشكاتي، أستاذ السلامة النووية في جامعة كاليفورنيا، لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه من الوارد أن تتعرض قضبان الوقود الجديدة في أي مفاعل نووي لأضرار.

وأضاف أنه ربما لا يوجد تهديد خطير.