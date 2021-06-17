شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار .. فرار عشرات الالاف إلى الغابات بعد تجدد الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فر الالاف من النازحين في ميانمار إلى بعض المخيمات المتفرقة في الغابات حيث تكدسوا أسفل أغطية بلاستيكية تحميهم من الأمطار الموسمية.

وقال فارون من القتال في ولاية كايا في شرق البلاد إن الطعام شحيح، بينما ظهرت مؤشرات على انتشار الأمراض. وتشهد الولاية أحد الصراعات العديدة التي نشبت في البلاد منذ انقلاب الأول من فبراير شباط الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونج سان سو تشي.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة نزح قرابة 110 آلاف من ولاية كايا بسبب العنف في الآونة الأخيرة.

ومع تجدد القتال في شمال وغرب ميانمار أيضا فر نحو 200 ألف من منازلهم في بقية أنحاء البلاد منذ الانقلاب، في أكبر حركة نزوح جماعية منذ فرار 700 ألف من الروهينجا المسلمين في 2017 بعد هجوم للجيش