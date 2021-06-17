شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الفلبيني يقتل 3 متمردين جنوب البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الفلبيني اليوم الخميس، مقتل ثلاثة متمردين في اشتباك مع القوات الحكومية في جنوب البلاد.

ووقع تبادل لإطلاق النار يوم الثلاثاء، في بلدة ليانجا بإقليم سوريجاو دل سور 866/ كم جنوبي مانيلا، وفقا لما ذكره اللفتنانت كولونيل بينيديكت هارفى جيرنال، وهو قائد كتيبة في الجيش.

وقال "جيرنال"، إن الجنود كانوا يطاردون مجموعة من المسلحين الذين فروا نحو ليانجا، بعد اشتباك في بلدة بروسبيريداد المجاورة في إقليم أجوسان دل سور.

وأضاف أن المسلحين فجروا لغما أرضيا محلي الصنع، في محاولة لاستهداف القوات، غير أن الجيش لم يتكبد أي خسائر.