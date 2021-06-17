شكرا لقرائتكم خبر عن 1403 إصابة بكورونا في كوبا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة العامة في كوبا ، إن البلاد أبلغت عن 1403 إصابة جديدة بكوفيد -19 و12 حالة وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 161997 حالة والوفيات إلى 1118.

وذكرت الوزارة، إنه من بين الحالات اليومية الجديدة، كان هناك 1330 حالة ناجمة عن انتقال مجتمعي، بينما لا يزال 7625 مريضًا في المرحلة النشطة من المرض، وهو أعلى رقم في 15 شهرًا.

وتظهر هافانا اتجاهاً تنازلياً من حيث عدد الحالات، حيث سجلت 339 حالة في اليوم الأخير، ومعدل الإصابة الذي انخفض إلى 290.2 لكل 100 ألف ساكن، رغم أنه لا يزال الأعلى في البلاد.

في غضون ذلك، وسعت الوزارة حملة التطعيم في العاصمة هذا الأسبوع، على أمل تلقيح جميع السكان البالغ عددهم 2.2 مليون شخص بحلول نهاية يوليو.

وتستمر الحملة أيضًا في مقاطعات بينار ديل ريو وم...