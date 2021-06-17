شكرا لقرائتكم خبر عن «كوينزلاند» الأسترالية تفرض قيوداً لحماية الثدييات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة أنباء شينخوا، إن ولاية كوينزلاند الأسترالية، فرضت قيودًا جديدة أمس الأربعاء لحماية الثدييات البحرية العملاقة، مع هجرة الحيتان الحدباء شمالا على طول الساحل الشرقي لأستراليا.

ومن المتوقع أن يسافر أكثر من 25000 حوت، على طول الساحل الشرقي حتى أغسطس، والعودة باتجاه المحيط الجنوبي من سبتمبر إلى نوفمبر.

وتجذب هجرتهم الآلاف من المتفرجين في القوارب، ومع ذلك فإن الاقتراب الشديد من الحوت يمكن أن يسبب مخاطر، حيث يمكن أن يخترق الحدباء الجزء العلوي من السفينة، والتي تزن حوالي 40 طنًا متريًا، ولا يمكن التنبؤ بحركات السباحة أثناء هجرتها.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، أن رجلاً وابن زوجته نُقلا إلى المستشفى في ولاية نيو ساوث ويلز، بعد أن هبط حوت على سطح القارب في أوائل يونيو، فيما أصيب المراهق بإصابات خطيرة في الرأس واشتباه في كسر في العمود الفقري، وعولج الرجل من ارتجاج في المخ وجروح بالوجه.