شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: 540 إصابة بكورونا بينهم 17 لوافدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، عن تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 149,731 إصابة.

وانخفض عدد الإصابات اليومية بكورونا، بمقدار 5 إصابات بالمقارنة مع 545 إصابة مسجلة في اليوم السابق، ليسجل أكثر من 500 إصابة لليوم الثاني على التوالي.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 523 إصابة عدوى محلية و17 إصابة وافدة من الخارج.