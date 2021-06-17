هدية من بايدن لبوتين في قمة جنيف

17 يونيو , 2021

عقب انتهاء قمة الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، تم الكشف عن تفاصيل لم يتم الحديث عنها سابقاً.

وفي مبادرة ظريفة، قدم بايدن، لنظيره الروسي هدية هي عبارة عن نظارة شمسية من طراز “آفياتور” المخصص للطيارين، كان قد تم تصميمها بشكل خاص في الولايات المتحدة.

واشتهر بايدن بارتداء هذا الطراز من النظارات الشمسية، وتهكمه عليها في بعض الأحيان. وكان يرتديها خلال لقائه بملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الأحد.

ووفقا للبيت الأبيض، فقد تم تصنيع النظارة في ولاية ماساتشوستس الأميركية، وهي تنتمي لعلامة تجارية تم تصميمها للطيارين المقاتلين. وأعلن البيت الأبيض عن التفاصيل بشأن الهدية بعد اختتام بايدن وبوتين قمتهما في مدينة جنيف السويسرية، الأربعاء.

كما أهدى بايدن منحوتة لبوتين، مصنوعة من الكريستال، تمثل ثورا أميركا، صنعتها شركة في نيويورك. ولم يوضح الكرملين أو أي جهة مرتبطة إن كان بوتين قد رد على هدية بايدن أو قدم له شيئا شبيها.