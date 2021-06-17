2 ديسمبر.. "يوما إماراتيا" في نيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم السيناتور كيفن توماس، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك، قراراً للمجلس لتخصيص 2 ديسمبر/كانون الأول 2021 "يوماً إماراتياً" في الولاية؛ احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

وقال السيناتور توماس: "ترتبط دولة الإمارات وولاية نيويورك بعلاقات متينة تتنوع مجالاتها ما بين التجارة والتعليم وغيرهما".



وأضاف: "كما لا تزال ولاية نيويورك واحدة من أكثر الوجهات شعبية من قبل الطلبة الإماراتيين الذين يسعون إلى الحصول على فرص تعليمية مختلفة ومتنوعة".

وتابع: "بهذه المناسبة، يسرني أن أغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء على الذكرى السنوية الخمسين لدولة الإمارات (عام الخمسين) وأهميتها في تاريخ دولة الإمارات، من خلال إعلان 2 ديسمبر 2021 اليوم الإماراتي في ولاية نيويورك".

من جهته، قال قنصل عام الدولة في نيويورك، عبدالله شاهين: "تحتفل دولة الإمارات في شهر ديسمبر من هذا العام، بالذكرى الخمسين على تأسيسها، وكذلك بمرور 50 عاماً على علاقات الصداقة والعمل المشترك بينها وبين ولاية نيويورك، إذ تقوم هذه العلاقات على أسس راسخة ومتينة في جوانب متعددة منها التجارية والفنية والرياضية والتعليمية".

وأضاف: "هنا أود أن أتقدم بالشكر إلى السيناتور كيفن توماس على مبادرته الطيبة، بهدف إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات في ولاية نيويورك، الأمر الذي يعكس فهمنا المشترك بأن مستقبل الصداقة بين دولة الإمارات ونيويورك في نمو مستمر".

تجدر الإشارة الى أن السيناتور كيفن توماس ولد في إمارة دبي، وهاجر مع أسرته إلى نيويورك في سن العاشرة من العمر. ويمثل السيناتور المنطقة السادسة لمجلس الشيوخ في نيويورك، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في لجنة حماية المستهلك المتخصصة بالبنوك والتمويل والصحة والإنترنت والتكنولوجيا والقضاء ولجان الحكم المحلي.