روسيا ترسم خطا أحمر "للناتو".. أوكرانيا ممنوعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الكرملين، الخميس، إن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي ستكون "خطا أحمر" بالنسبة لموسكو.

وعبر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن قلقه من الحديث الدائر عن أن كييف ربما تُمنح يوما ما خطة عمل لنيل عضوية الحلف.



يأتي ذلك بعد يوم من إجراء الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين محادثات في جنيف، وصفها بيسكوف بأنها "كانت إيجابية في المجمل".

والإثنين الماضي، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يريد "نعم" أو "لا" واضحة من بايدن بشأن حصول أوكرانيا على خطة عمل للانضمام لحلف الأطلسي.

وقال بايدن إنه لا بد لأوكرانيا أن تستأصل الفساد وتفي بمعايير أخرى قبل أن يتسنى لها الانضمام.

وأكد بيسكوف أن "موسكو تتابع هذا الأمر عن كثب شديد وهو حقا خط أحمر بالنسبة لنا".

وأضاف: "بالطبع هذا (مسألة خطة لأوكرانيا لنيل عضوية الحلف) يثير مخاوفنا".

كان استطلاع للرأي أجري في مارس/أذار قد أظهر أن 57٪ من الأوكرانيين يؤيدون الانضمام إلى الناتو بينما يعارض 36٪ ذلك.