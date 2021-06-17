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روسيا ترسم خطا أحمر "للناتو".. أوكرانيا ممنوعة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الكرملين، الخميس، إن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي ستكون "خطا أحمر" بالنسبة لموسكو.

وعبر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن قلقه من الحديث الدائر عن أن كييف ربما تُمنح يوما ما خطة عمل لنيل عضوية الحلف.

يأتي ذلك بعد يوم من إجراء الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين محادثات في جنيف، وصفها بيسكوف بأنها "كانت إيجابية في المجمل".

والإثنين الماضي، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يريد "نعم" أو "لا" واضحة من بايدن بشأن حصول أوكرانيا على خطة عمل للانضمام لحلف الأطلسي.

وقال بايدن إنه لا بد لأوكرانيا أن تستأصل الفساد وتفي بمعايير أخرى قبل أن يتسنى لها الانضمام.

وأكد بيسكوف أن "موسكو تتابع هذا الأمر عن كثب شديد وهو حقا خط أحمر بالنسبة لنا".

وأضاف: "بالطبع هذا (مسألة خطة لأوكرانيا لنيل عضوية الحلف) يثير مخاوفنا".

كان استطلاع للرأي أجري في مارس/أذار قد أظهر أن 57٪ من الأوكرانيين يؤيدون الانضمام إلى الناتو بينما يعارض 36٪ ذلك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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