عملية صدم بسيارة قنصل قطر "المسروقة" في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت شبكة أمريكية بسرقة سيارة القنصل العام القطري في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية حيث ارتكب بها عملية صدم.

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن سيارة القنصل العام القطري تعرضت للسرقة في مانهاتن، الأربعاء، من قبل لص اصطدم لاحقًا بعدة مركبات ومنطقة لتناول الطعام خارج أحد المطاعم قبل إلقاء القبض عليه.

وقالت الشرطة إن السيارة كانت متوقفة وبداخلها المفاتيح عندما تعرضت للسرقة قرابة الساعة العاشرة صباحا.

وانطلق اللص شرقًا، مصطدما بعشر مركبات أخرى، ومنطقة لتناول الطعام خارج أحد المطاعم قبل توقفه.

ونقل اللص إلى الحجز وينتظر توجيه الاتهامات له، طبقًا للشرطة، كما نقل إلى مستشفى بيليفو لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح طفيفة.

والسيارة مسجلة باسم القنصل العام لقطر، وكان سائقها يغسلها عندما تعرضت للسرقة، بحسب الشرطة، فيما لم تعلق الدوحة على الحادثة.