طرابلس وبرلين تطالبان بتسريع خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني الأربعاء، مع مندوب ألمانيا، كريستوف هيزغن، سبل توافق دولي لدعم المسار السياسي الليبي في مؤتمر برلين الدولي 2 حول ليبيا، في 23 يونيو (حزيران).



ونقل موقع "أحوال" التركي، أن السني بحث مع هيزغن "الاستعدادات التي تسبق مؤتمر برلين 2"، وفق حسب تغريدات أرفقها بصورة تجمعه مع هيزغن، وأضاف أنهما أكدا "أهمية العمل على إيجاد توافق دولي فاعل وحقيقي لدعم إرادة الليبيين ومخرجات خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي، وتعزيز وتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة".

وطالب الجانبان بإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وبسرعة خروج القوات والمرتزقة الأجانب، وإطلاق مسار المصالحة والعدالة الانتقالية.

وتورطت تركيا في دعم الميليشيات في مواجهة الجيش الليبي، بالسلاح والمرتزقة، ما اثار انتقادات دولية وإقليمية، واسعة، ورغم اتفاق الليبيين على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، يبدو أن أنقرة تصر على البقاء فيها.

وأكد السني وهيزغن في محادثاتهما أهمية "محاسبة كل من يعرقل المسار السياسي السلمي وتوافق الليبيين داخلياً وخارجياً".

وفي يناير(كانون الثاني) 2020 استضافت برلين مؤتمراً شاركت فيه دول ومنظمات دولية وإقليمية، لحل النزاع الليبي، وشددت مخرجات المؤتمر على احترام حظر الأسلحة، ودفع الأطراف المتحاربة الليبية للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، لكن تركيا خرقت التفاهمات بمواصلة تسليح الميليشيات وإرسال المرتزقة.