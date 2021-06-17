شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية المصري يجدد موقف بلاده الداعم لاستقرار ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف بلاده الداعم لاستقرار ليبيا، وحماية مقدراتها لفائدة شعبها.



وأوضح شكري، أن عقد مؤتمر برلين 2 قريباً، يأتي في وقت تولت فيه السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة مهام تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين 1، وفق "المرصد" الليبي اليوم الخميس.

وأضاف شكري، أن هذه المخرجات تتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من ليبيا، وحل الميليشيات المسلحة، ودعم المؤسسات الليبية.