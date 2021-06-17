شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل 60 ألف جرعة من لقاح "كورونا" إلى سقطرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات 60 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19" إلى سقطرى، لتعزيز جهود التصدي للجائحة في الأرخبيل، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وبدعم من الهيئة تجري حالياً الترتيبات لتنظيم حملة تطعيم مجانية ضد الفيروس بمستشفى خليفة بن زايد في سقطرى، تستهدف جميع سكان الأرخبيل.

وتهدف هذه الشحنة إلى توفير حماية أكبر للشرائح الضعيفة والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، وتجعل من سقطرى أول محافظة يمنية تحظى بتوفير اللقاحات لجميع السكان دون استثناء.

وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لجهود الإمارات للحدّ من انتشار جائحة "كوفيد-19"، وانطلاقاً من دورها الإنساني والريادي في مكافحتها.

ويجري تقديم اللقاحات لأهالي سقطرى، بالتزامن مع تقديمها لسكان الإمارات أنفسهم ما يؤكد الأولوية التي تعطيها الإمارات للشعب اليمني، ضمن مبادراتها الإنسانية والتنموية إقليمياً ودولياً، وهذا بدوره يجسد الروابط التاريخية بين سكان الأرخبيل والشعب الإماراتي، ما أهّل الإمارات لتكون الداعم الأول للجزيرة وأهلها، حتى قبل الأحداث الراهنة في اليمن.

ومن شأن هذه اللقاحات أن تسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية وسط الأهالي هناك، والحدّ من تفشي الجائحة، في ظل ظهور سلالات جديدة، وللمساعدة في بلوغ مرحلة التعافي من الأزمة الصحية الراهنة.

وتجسد هذه المبادرة الصحية والإنسانية نهج دولة الإمارات، وجهودها المستمرة في مساندة الشعب اليمني وتقديم العون له في المجالات كافة. (وام)