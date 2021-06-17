"صندوق مكافحة الإدمان" يطلق مبادرة "بأيدينا" داخل مركز العزيمة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الخميس، مبادرة "بإيدينا" عن أعمال المتعافين من تعاطي المخدرات، بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا.

ويقوم المتعافين بتأثيث جميع أعمال الموبيليا لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان، يجري افتتاحه نهاية العام المقبل.

ويقع المركز بقرية العزيمة 4 في سمالوط شمال محافظة المنيا، ويتبع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، ومقام على مساحة 10 آلاف متر، ويضم المركز مبنى للنزلاء بطاقة 120 شخصًا وصالة جيم وملعب كرة قدم خماسي ومسرح و4 ورش نجارة ونقاشة وكهرباء وحدادة لتعليم المرضى المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل بهدف دعمهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع من جديد.

ويهدف المركز، إلى تقديم خدمات في مجال التأهيل النفسي تحت إشراف أخصائيين بالصندوق وإكسابهم المزيد من الخبرات والمهارات.