نظافة القاهرة تبحث منظومة جمع ونقل المخلفات الطبية والتحول الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، اليوم الخميس، مع شركات جمع المخلفات الطبية الثلاث وهي: جرين فالي وإيكو كونسيرف وإنفيرو كير.

وتم مناقشة ضبط القواعد الأساسية في عملية جمع ونقل المخلفات الطبية من المستشفيات والعيادات بعد وضع الأسعار التي تم تحديدها من وزارة الصحة، واتفق رئيس الهيئة على قيام الهيئة بحصر دقيق لجميع أعداد المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات على مستوى القاهرة لتحديد الكميات والمخرجات الفعلية وما يتم حرقها في المحارق المخصصة أو دفنها في المدافن الصحية.

وفي نهاية الاجتماع اتفق اللواء إيهاب الشرشابي مع الشركات على التنسيق فيما بينهم للاتفاق على دخول الشركات في منظومة مراقبة سيارات جمع ونقل المخلفات الطبية المطبقة من خلال التحول الرقمي وميكنه مهام الهيئة بالكامل بما فيها تلك المخلفات الطبية مما يعود بالنفع والفائدة على الناحية الصحية للمواطن في ظل الرعاية الطبية التي تتبناها الدولة للمحافظة على صحة المواطن مما تمثل نقلة نوعية في المراقبة على نقل تلك المخلفات الأكثر خطورة.

حضر الاجتماع ممثلي الشركات والعميد عبدالهادي شعبان مدير عام الهيئة وسحر علام رئيس المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية والمهندس محمود منصور مستشار رئيس الهيئة الهندسية والمهندسة أماني مصطفى مدير عام التحول الرقمي وميكنة جميع المهام بالهيئة.