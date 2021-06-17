"ما الذي تخاف منه؟".. صحفية أمريكية تواجه بوتين بسؤال تجنّب الرد عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

واجهت الصحفية الأمريكية بقناة "إيه بي سي"، رايتشل سكوت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسؤال تجنّب الرد عليه مرتين، حول أساليب قمعه لخصومه السياسيين، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بوتين عقب لقائه بنظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف.

وسألته سكوت: "قائمة خصومك السياسيين الذين لقوا حتفهم أو احتجزوا أو سجنوا هي قائمة طويلة.. وقمت الآن بمنع أي شخص يدعم (زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني) من الترشح لأي منصب رسمي.. سؤالي هو، السيد الرئيس، ما الذي تخاف منه؟"

رد الرئيس الروسي بوصف المنظمة التي أسسها نافالني (الذي لم يسمّه) بأنها "متشددة" بطبيعتها. وقال إنها دعت إلى "اضطرابات جماعية" وخرق للقوانين، قبل أن يوجه حديثه إلى مظاهرات "حياة السود مهمة" بأمريكا التي وصفها بأنها كانت "اضطرابا ومدمرة" عقب وفاة جورج فلويد (الذي لم يسمه أيضا)".

وأضاف أن روسيا شعرت "بالتعاطف" مع أمريكا حينها ولا تريد مثل هذه المظاهرات بأن تحدث داخل حدودها.

بدورها، رفضت الصحفية الأمريكية تجنب بوتين الإجابة على السؤال، قائلة: "أنت لم تجب على سؤالي"، مضيفة: "إذا كان جميع خصومك السياسيين متوفين أو مسجونين أو قد تم تسميمهم ألا يبعث هذا برسالة مفادها أنك لا تريد معركة سياسية عادلة؟"

ليتجاهل بوتين السؤال مُجددا ويرد بإثارة قضية هجوم 6 من يناير على مبنى الكونجرس، مقترحًا مقارنة غير متساوية بين اعتقال المشاركين بذلك بتهمة الشغب وسجن المعارضين السياسيين لبوتين في روسيا.

وأضاف: "أما من قتل من ومن يلقى في السجون، الناس جاؤوا للكونجرس بمطالب سياسية وواجهوا أحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاما وربما 25 عاما".