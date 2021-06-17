باستثمارات 14 مليار جنيه.. 336 مصنعًا بالمنطقة الصناعية في بورسعيد- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

تفقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، يرافقهم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددًا من مصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأشادت اللجنة بمصانع الشباب وصغار المستثمرين خلال تفقدهم مجمعي الـ54 مصنع والـ58 مصنع، واطلعوا على جودة وحجم الإنتاج، ومعدلات تصدير المصانع إلى الخارج، وجرى المرور على عدد من مصانع كبار المستثمري، ومنها مصانع للدهانات، وضفائر السيارات، والأسماك المدخنة، والأدوات الكهربائية.

وجرى إنشاء 165 مصنعًا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد خلال 5 أعوام، بينها 138 مصنعًا للشباب، وتضم المنطقة 336 مصنعًا منتجًا، بتكلفة استثمارية أكثر من 14 مليار جنيه، لتوفير فرص عمل للشباب وضخ استثمارات للدولة.