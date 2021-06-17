بـ "ميزان حساس ومشغولات ذهبية".. القبض على تاجر كوكايين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته كمية من مخدر الكوكايين بقصد الاتجار.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة) حال استقلاله سيارة "مستأجرة" وبحوزته (كمية من مخدر الكوكايين – مبلغ مالي– مشغولات ذهبية – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي والمشغولات الذهبية من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.