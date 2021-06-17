مصر تسقط الجنسية عن 3 أشخاص

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 01:11 مساءً - منذ 35 دقيقة

أصدر رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، 3 قرارات حملت أرقام 17، و18، و19 لسنة 2021، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص هم: أحمد حمدان محمد حماد برهوم، من مواليد فلسطين، وخالد إبراهيم إسماعيل حسن، وأحمد رضا شبل محمود سعد، من مواليد الإسكنرية، وذلك لتجنسهم بجنسيات أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.

وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية، وذلك بحسب صحيفة “الوطن”.