بريطانيا تدرس تخفيف قيود السفر لمن تلقوا لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 01:11 مساءً - منذ ساعتين

في خطوة لاسترضاء شركات الطيران التي تهدد بتحرك قانوني ضد القيود التي تفرضها الحكومة البريطانية على السفر الخارجي، تدرس بريطانيا تخفيف القيود على السفر لمن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذكرت وزارة النقل البريطانية أنها تدرس كيفية استغلال التطعيمات في الرحلات الوافدة.

قال متحدث باسم الحكومة “إننا بدأنا العمل على بحث دور التطعيم في صياغة مجموعة مختلفة من الإجراءات الصحية والفحوصات للسفر الوافد”.

يذكر أن أكثر من نصف البالغين في بريطانيا تلقوا جرعتي اللقاح لتتفوق بذلك كثيرا على معدلات التطعيم في بقية أنحاء أوروبا.

ويتزايد الضغط على قطاع الطيران إذ تسعى الشركات إلى تخفيف القيود قبل شهر يوليو ذروة موسم السفر الذي تجني خلاله معظم الأرباح، لكن بريطانيا تلتزم بشروط الحجر الصحي التي تعرقل السفر.

من المنتظر أن تقدم شركة “ريان إير”، أكبر شركة طيران أوروبية، وثائق اليوم الخميس لبدء تحرك قانوني ضد بريطانيا بسبب سياستها المتعلقة بالسفر.

وتصدر بريطانيا تحديثا لقائمتها الخضراء الآمنة بشأن مناطق السفر في 24 يونيو، وكانت الحكومة ذكرت في أبريل أنها ستراجع سياستها الخاصة بالسفر قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بحسب “رويترز”.