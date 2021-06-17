بسبب تجاهل شروطها ومطالبها… مصر أجلت لقاءات مع تركيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 01:11 مساءً - منذ ساعتين

كشفت مصادر “العربية” أن “مصر أجلت لقاءات جديدة مع تركيا بسبب عدم تنفيذ شروط ومطالب مصرية”، وذكرت المصادر أن “القاهرة تتمسك بتسلم عدد من المطلوبين من تركيا رغم رفض أنقرة”.

أشارت المصادر إلى أن” تركيا ترفض المطالب المصرية بتخفيض عدد قواتها في ليبيا”، وذكرت أن “مصر ربطت بين سحب القوات التركية من ليبيا واستئناف اللقاءات الأمنية”، موضحة أن “القاهرة تطالب بتعهدات تركية مكتوبة باحترام سيادة ليبيا”.

والأسبوع الماضي، أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن علاقة تركيا مع مصر “متجذرة”، موضحا أن “الاستخبارات والخارجية في الدولتين على تواصل دائم”، وقال الحزب، إنه سيركز على “قضايا ملموسة خلال المباحثات المتبادلة مع مصر”، ودعا الحزب إلى ضرورة “مناقشة مستقبل ليبيا وقضية شرق المتوسط مع مصر”، وذلك بحسب “العربية”.