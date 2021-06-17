انت الان تتابع خبر استجابة للمسيحيين.. توجيه برفع الكتل والحواجز من احد شوارع الكرادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجه الفريق الركن محمد حميد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، برفع الكتل الكونكرتية والحواجز ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وذلك استجابة للسكنة المسيحيين.