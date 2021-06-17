أسعار الذهب في الأسواق العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية لليوم الخميس.
وانخفضت اسعار بيع الذهب المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 375 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 369 الف دينار، بعد أن سجل سعر بيع خلال افتتاح يوم أمس 386 الف دينار في أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 345 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 335 الف دينار، منخفضاً عن سعر بيع أمس الذي سجل 355 ديناراً عراقياً
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 الفاً و380 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 350 الف دينار.