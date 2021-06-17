جدول مواعيد مباريات الخميس في كأس أوروبا

ويعود منتخب الدنمارك إلى أرض الواقع لمواجهة ضيفته بلجيكا اليوم، بعد فصل خيالي مرعب عاشه في افتتاح مبارياته بالمجموعة الثانية لكأس أوروبا السبت ضد فنلندا، عندما سقط نجمه الأول كريستيان إريكسن مغشيا عليه إثر نوبة قلبية نجا منها وأحدثت صدمة في عالم الرياضة.

فيما تشهد الجولة الثانية للمجموعة الثالثة مواجهتين الأولى بين أوكرانيا ومقدونيا الشمالية، والثانية بين النمسا وهولندا العائدة إلى بطولة كبرة بعد غياب مخيب عن أوروبا 2016 ومونديال 2018.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس، حسب توقيت بغداد:

أوكرانيا × مقدونيا الشمالية – الساعة الرابعة عصرا.

الدنمارك × بلجيكا – الساعة السابعة مساء.

هولندا × النمسا – الساعة العاشرة مساء.