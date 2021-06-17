شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: تخفيض المصانع المتعثرة من 109 إلى 45 خلال 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المنطقة الصناعية بالمحافظة تضم 465 مصنعا، بينها 165 مصنعا تم بناءهم منذ 2015 وحتى 2021.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ضمن الجولة البرلمانية بالمحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه كان هناك 52 مصنعا متوقفا، وتم سحب 40 مصنعا منها ثم تخصيص المصانع غير المستغلة وإعادة تشغيلها، قائلا: المنطقة الصناعية أصبحت منطقة جذب لجميع المستثمرين، لافتا إلى المنطقة الصناعية تساهم بشكل كبير في زيادة فرص العمل للشباب، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم تخفيض عدد المصانع المتعثرة من 109 إلى 45 مصنعا خلال 4 سنوات.

وأكد محافظ بورسعيد، رداً على سؤال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تعثر المصانع داخل محافظة بورسعيد، أنه لابد الانتهاء من ذلك لاستكمال الطفرة الصناعية.

وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلى عن المنطقة الصناعية وحجم العمالة بها، وكذلك أنواع الصناعات المختلفة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين.

يذكر أن محافظة بورسعيد، تشهد طفرة صناعية كبرى فى إطار التحول الصناعى ببورسعيد، ولتحقيق خطة الدولة التى تستهدف جعل بورسعيد أكبر المدن الصناعية ، فقد تم التخطيط لإنشاء كيانات صناعية عملاقة وصناعات تدخل لأول مرة بورسعيد لدعم الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة وفتح الالاف من فرص العمل للشباب منذ عام 2016.

تبلغ مساحة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد 797.43 فدان وتشمل 6 مناطق صناعية "الحوض السمكي – بحري الحوض السمكي، c7، c8، C9، 283، قبليC9" بإجمالي عدد مشروعات 336 باستثمارات حوالي 9 مليارات جنيه.