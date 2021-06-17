شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية الترع والمصارف بالمحافظات.. المشروع الأكبر للحفاظ على صحة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أكبر المشروعات التى تم تنفيذها على أرض الواقع فى مجال الرى والموارد المالية، تغطية الترع والمصارف بالمحافظات المختلفة، ويهدف المشروع إلى الحفاظ على المياه فى الترع والمصارف التى يعاد استخدام مياهها، وضمان وصول المياه للأراضى الزراعية في التوقيت المحدد وبالكمية المطلوبة، وحماية البيئة من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وقد تم تنفيذ أعمال تغطية وتبطين الترع والمصارف خلال الفترة 2016 إلى 2020، بتكلفة إجمالية بلغت 207.5 مليون جنيه، كما تم تغطية الترع بطول 12.6 كم، والمصارف بطول 11.8كم وذلك بمحافظات (الدقهلية - القليوبية ـ البحيرة ـ كفر الشيخ ـ الإسكندرية ـ سوهاج ـ الشرقية ـ بنى سويف ـ أسيوط ـ الأقصر ـ الغربية ـ أسوان الجيزة ـ المنيا ـ الوادي الجديد).