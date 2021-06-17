حاكم دبي: الإمارات تتصدر في 20 مؤشرا عالميا رغم الجائحة

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات ئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، أن الإمارات لم تقف أثناء الجائحة ولن تقف بعدها، وستواصل تقدمها في المؤشرات العالمية.



وقال في تغريدة عبر حسابه بت "تويتر"، "صدر اليوم التقرير العالمي للتنافسية من معهد التنمية الإدارية بسويسرا.. رغم الجائحة تقدمنا في 120 مؤشر عالمياً.. وتصدرنا العالم في 20 مؤشر تنموي.. والإمارات ضمن الدول العشر الأوائل في التنافسية والأول عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، لم نقف أثناء الجائحة ولن نقف بعدها".