انخفاض اسعار النفط الخام مع صعود الدولار الأمريكي

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

سجلت اسعار النفط الخام، اليوم الخميس، انخفاضاً مع صعود الدولار الأمريكي، لكن الخسائر كانت محدودة بفضل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية.



ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 73.97 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أبريل 2019 في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.6 بالمائة إلى 71.73 دولار للبرميل، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018 في اليوم السابق.

وسجل الدولار الأمريكي أقوى مكسب يومي في 15 شهرا بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان مفترضا.

ويؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي لزيادة تكلفة النفط المسعر بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى، مما قد يضغط على الطلب.