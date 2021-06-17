الوزاري الخليجي يؤكد رفضه للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مواقفه الثابتة من عدد من القضايا العربية في البيان الصادر عن أعمال اجتماع الدورة ال(148) اليوم، في الرياض.



وشدد المجلس على مواقفه الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت وعلى ضرورة احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية استنادا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العالقات بين الدول.

وأكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن حل الأزمة السورية وفقا لمبادئ جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبما يحقق تطلعات الشعب السوري.

وجدد المجلس الوزاري التأكيد على دعم دول المجلس وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسالمة أراضيها ومواطنيها ومصالحها الحيوية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي.

واستنكر تزايد عمليات تهريب المخدرات من لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية إلى السعودية أو بقصد العبور إلى دول المجلس، فيما رحب بنتائج مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الذي عقد 17 مايو الماضي مشيدا بدور دول مجلس التعاون والدول الصديقة التي قدمت تعهداتها في المؤتمر لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في السودان.