عودة سفير موسكو لدى الولايات المتحدة إلى واشنطن في الأيام المقبلة

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، صباح الخميس، عودة سفير موسكو لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف إلى واشنطن، في الأيام المقبلة.



يأتي ذلك غداة أول قمة بين الرئيسين الروسي، فيلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، في جنيف.

وقال الكرملين في بيان "روسيا تتوقع بدء محادثات بشأن الحد من التسلح مع الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة".

وأوضح "هناك تفاهمات مشتركة مع الولايات المتحدة.. إننا بحاجة للحوار حول الاستقرار والحد من التسلح في أقرب فرصة ممكنة".

وأضاف "روسيا والولايات المتحدة مواقفهما مختلفة فيما يخص بيلاروسيا"، في إشارة إلى واقعة توقيف طائرة ركاب في الجو واعتقال معارض فوق مينسك.

وتابع "السفير الروسي سيعود إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة"، مضيفا "قمة الرئيسين بوتين وبايدن كانت فاعلة".

وأسفرت القمة بين بوتين وبايدن، أمس، عن اتفاق على إعادة السفراء إلى واشنطن وموسكو، وإطلاق محادثات الحد من التسلح خلال الفترة المقبلة.

وكانت العلاقات بين موسكو وواشنطن تدهورت في مارس/آذار الماضي، عندما قال بايدن إنه يعتقد أن بوتين "قاتل"، ما دفع روسيا لاستدعاء السفير أنتونوف من واشنطن للتشاور، واستدعت الولايات المتحدة سفيرها أيضا في أبريل/نيسان.