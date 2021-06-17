دولة الإمارات تستعرض جهودها لتعزيز حقوق أصحاب الهمم أمام الأمم المتحدة

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم، أمام منظمة الأمم المتحدة.



جاء ذلك خلال مشاركة حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، عبر الاتصال المرئي في المناقشة العامة للمؤتمر السنوي للدول الأطراف في اتفاقية حقوق أصحاب الهمم الذي نظمته الأمم المتحدة، وقد أكدت أهمية تعميم منظور الإعاقة في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منه.

كما سلطت الضوء على جهود دولة الإمارات لدعم أصحاب الهمم، بما في ذلك سياستها الوطنية لتمكينهم، وكذلك سياستها الوطنية للتوحد، فضلا عن تشكيلها للمجلس الاستشاري لأصحاب الهمم.

وفي سياق جائحة كوفيد-19، أشارت الوزيرة إلى أن دولة الإمارات كفلت تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية وغيرها من الخدمات لأصحاب الهمم، مع ضمان عيشهم المستقل وإدماجهم في المجتمع.

كما استعرضت الجهود المعززة التي بذلتها دولة الإمارات لرعاية وتمكين أصحاب الهمم، بما في ذلك جهودها في تعزيز الوصول إلى التعليم عن بعد، وإعادة التأهيل وخدمات الدعم والتشخيص عن بعد ونظام التدخل المبكر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر الدولي والذي يُعقد سنويا لمناقشة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يركز هذا العام على بحث سبل الاستجابة لأزمة فيروس كورونا والتعافي منه، ولا سيما في مجالات تلبية الاحتياجات وإعمال الحقوق ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية على أصحاب الهمم.

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم، أمام منظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال مشاركة حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، عبر الاتصال المرئي في المناقشة العامة للمؤتمر السنوي للدول الأطراف في اتفاقية حقوق أصحاب الهمم الذي نظمته الأمم المتحدة، وقد أكدت أهمية تعميم منظور الإعاقة في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منه.

كما سلطت الضوء على جهود دولة الإمارات لدعم أصحاب الهمم، بما في ذلك سياستها الوطنية لتمكينهم، وكذلك سياستها الوطنية للتوحد، فضلا عن تشكيلها للمجلس الاستشاري لأصحاب الهمم.

وفي سياق جائحة كوفيد-19، أشارت الوزيرة إلى أن دولة الإمارات كفلت تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية وغيرها من الخدمات لأصحاب الهمم، مع ضمان عيشهم المستقل وإدماجهم في المجتمع.

كما استعرضت الجهود المعززة التي بذلتها دولة الإمارات لرعاية وتمكين أصحاب الهمم، بما في ذلك جهودها في تعزيز الوصول إلى التعليم عن بعد، وإعادة التأهيل وخدمات الدعم والتشخيص عن بعد ونظام التدخل المبكر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر الدولي والذي يُعقد سنويا لمناقشة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يركز هذا العام على بحث سبل الاستجابة لأزمة فيروس كورونا والتعافي منه، ولا سيما في مجالات تلبية الاحتياجات وإعمال الحقوق ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية على أصحاب الهمم.