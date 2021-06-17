الكرملين: سفيرنا يعود إلى واشنطن في الأيام المقبلة

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، صباح الخميس، عودة سفير موسكو لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف إلى واشنطن، في الأيام المقبلة.



يأتي ذلك غداة أول قمة بين الرئيسين الروسي، فيلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، في جنيف.

وقال الكرملين في بيان "روسيا تتوقع بدء محادثات بشأن الحد من التسلح مع الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة".

وأوضح "هناك تفاهمات مشتركة مع الولايات المتحدة أننا بحاجة للحوار حول الاستقرار والحد من التسلح في أقرب فرصة ممكنة".

وأضاف "روسيا والولايات المتحدة مواقفهما مختلفة فيما يخص بيلاروسيا"، في إشارة إلى واقعة توقيف طائرة ركاب في الجو واعتقال معارض فوق مينسك.

وتابع "السفير الروسي سيعود إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة"، مضيفا "قمة الرئيسين بوتين وبايدن كانت فعالة".