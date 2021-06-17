الأسطورة سيرجيو راموس ملك الـ90+

الشارقة: أحمد مصطفى

بنهاية عقده الشهر الجاري سيكون المخضرم الإسباني سيرجيو راموس (35 عاماً) خارج أسوار ريال مدريد بعد 16 عاماً حقق خلالها العديد من الإنجازات مع الفريق الملكي، حسبما أعلن النادي في بيان له مساء الأربعاء.

ويبدو أن الإصابات التي طاردت راموس خلال الموسم الأخير مع ريال مدريد، كانت أحد أسباب قرار الإدارة عدم التجديد مع اللاعب رغم ما حققه من إنجازات طيلة الفترة الماضية، فيما تم استبعاده من تشكيلة المنتخب الإسباني المشارك في يورو 2020 والمقامة حالياً في 11 مدينة أوروبية.

وكان ريال مدريد قد ودع الموسم الماضي بدون أي ألقاب، وأعلن في وقت سابق رحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بعد أن قضى حقبته الثانية في النادي.

وعرف عن راموس بأنه صاحب الأهداف القاتلة فيما بعد الدقيقة 90، وكان أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، حيث سجل هدفاً ثميناً وقتها، وكذلك أمام إشبيلية بالدقيقة 90+3 في كأس السوبر الأوروبي عام 2016 وغيرها من الأهداف.

ولكن كان رحيل راموس مؤثراً للغاية لدى الجماهير الملكية بعدما حقق العديد من الأرقام مع الفريق وارتبط اسمه دائماً به.

وبذكر أرقام القائد الأسطورة راموس منذ قدومه للقلعة الملكية في عام 2005 قادماً من نادي إشبيلية، استطاع أن يحقق 22 لقباً محلياً وخارجياً.

وجاءت الألقاب الـ22 خلال 671 مباراة خاضها مع الفريق سجل خلالها 101 هدف، وصنع 40 تمريرة حاسمة، وتمثلت البطولات التي نالها راموس في لقب الدوري الإسباني 5 مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين، والسوبر الإسباني 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات.

ولم تحدد وجهة النجم الإسباني راموس الفترة المقبلة، حيث ذكرت تقارير أن هناك مفاوضات من قبل كل من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وغيرها.