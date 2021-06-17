شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تواصل زيارتها الميدانية لبورسعيد لتفقد عدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، زيارته الميدانية لمحافظة بورسعيد، اليوم، الخميس، والتي بدأت أمس الأربعاء، حيث سيقوم الوفد بجولات تفقدية لعدد من المشروعات.

ويبدأ الوفد البرلماني جولاته اليوم، الخميس، بتفقد المنطقة الصناعية (54 مصنع، 58 مصنع، بيراميدز، كابسي، الضفاير، بورسعيد ستار للأسماك، مصنع افينا للمبات).

كما تشمل جولاته وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفقد مصنع تدوير القمامة، وتفقد مشروع الداون تاون (عزبة أبو عوف سابقا)، وزيارة مشروع تاون باون السياحى، وزيارة مشروع بورتو سعيد السياحي، وتفقد قرية بالما السياحية، وتفقد مشروع éclat.

ويشارك في الزيارة، النواب: محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعي، محسن أبو سمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبد السلام.