الصحة العالمية تحذر من أن تقليص المساعدات البريطانية يهدد أرواح الملايين

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (بي بي سي):

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تخفيض بريطانيا ميزانية مساعداتها الدولية، سيترك الملايين في المجتمعات الأشد فقرا في العالم عرضة لخطر الموت أو الإصابة بالعمى بسبب أمراض المناطق المدارية، التي لم تعالج بعد.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المساعدات البريطانية مولت توزيع الأدوية على المناطق الفقيرة، ولكن من المحتمل الآن انتهاء مدة صلاحية 300 مليون قرص من أقراص الأدوية المنقذة للحياة ستنتهي مدة صلاحيتها، وسيتوجب إتلافها. بسبب عدم القدرة على توزيعها.

وتعالج هذه الأدوية أمراضا مثل داء الفيل والتراخوما ودودة غينيا، التي يمكن الوقاية منها. لكن إن انعدم العلاج يمكن أن تصبح خطيرة وحتى مميتة.

وكانت بريطانيا قد قررت تقليص المساعدات الخارجية في وقت سابق من هذا العام، مشيرة إلى أن القرار كان ضروريا بسبب وباء كورونا.