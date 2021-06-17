تراجع أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس، فيما استقرت أسعار 3 عملات عربية أخرى.

ويرصد الخليج 365 خلال تعاملات اليوم أسعار العملات العربية، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي 6 قروش إلى 48.95 جنيه، بينما تراجع سعر البيع قرشين إلى 52.09 جنيه.

وهبط سعر الدينار الأردني 4 قروش إلى 21.66 جنيه، كما هبط سعر البيع 3 قروش إلى 22.12 جنيه للبيع.

وظل سعر الريال القطري مستقرا عند 4 جنيهات للشراء، بينما تراجع سعر البيع قرشين إلى 4.27 جنيه للبيع.

واستقر شراء الدينار البحريني عند 40.26 جنيه للشراء، و41.59 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.