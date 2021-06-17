تظهر بعد ساعات.. احصل على نتيجة إعدادية القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021) بنسبة نجاح 83.9%، حيث تقدم للامتحان (١٦٢٢٩٣) طالبًا، وطالبة حضر منهم (١٦٠٤٣٢)، نجح منهم (١٣٤٦٢٦) طالبًا، وطالبة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية (٢٦٦) طالبًا، وطالبة.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة اعتبارًا من مساء اليوم عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.