ألمانيا.. إصابة 60 شرطيا باشتباكات مع اليساريين في برلين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أصيب 60 عنصرا من رجال الشرطة الألمانية بجروح متفاوتة الخطورة، خلال اشتباكات مع المتطرفين اليساريين في منطقة فريدريشاين ببرلين، حسب ما أعلنته قالت وكالة DPA.

ونقلت الوكالة عن ممثلي السلطات المحلية، أن أعمال الشغب بدأت في شارع ريغاير شتراسيه، حيث يوجد مبنى سكني مهجور يتواجد فيه ممثلو مختلف المنظمات اليسارية، تحاول السلطات منذ عدة سنوات، إخراجهم من هناك، لكنها تواجه معارضة شديدة من المتطرفين.

يوم الخميس كان من المقرر أن تجري الهيئات التقنية المختصة في برلين عملية تفتيش للتحقق من الأمان والسلامة من الحرائق في منطقة شارع ريغاير شتراسيه، لكن سكان المبنى المذكور لم يسمحوا للموظفين بدخوله، ونصبوا حواجز من الإطارات المحترقة والأسلاك الشائكة في الشارع.

وعند وصول رجال الشرطة لتفريقهم، قاموا برجمهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف.

وتشهدالعاصمة الألمانية، برلين، من فترة إلى أخرى مواجهات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين ينتمون إلى حركات من اليسار المتطرف.