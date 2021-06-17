اسعار الدولار في العراق تنخفض بشكل ملحوظ

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها امس الاربعاء 149200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وانخفضت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، الى 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

