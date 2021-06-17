انت الان تتابع خبر اسعار الدولار في العراق تنخفض بشكل ملحوظ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها امس الاربعاء 149200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.
وانخفضت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، الى 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.
وانخفضت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، الى 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.