تعطل مواقع شركات الطيران الأمريكية الكبرى

وأشارت التقارير إلى وجود مشاكل في شركة "ساوث وست إيرلاينز"، مع أكثر من 400 تقرير يشير إلى تعطل موقع خطوط "دلتا الجوية"، و300 تقرير حول موقعي شركتي الطيران الأخريين.

هذا وألغت "ساوث ويست" ما يقرب من 300 رحلة يوم أمس الأربعاء وأجلت أكثر من 500 رحلة بعد أن اضطرت إلى وقف العمليات مؤقتا بسبب خلل تقني.



وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، مساء يوم الثلاثاء، إن شركة "ساوث ويست إيرلاينز" أوقفت رحلاتها الجوية بسبب مشكلة في نظام الحجز لديها.

وأضافت الهيئة المنظمة على "تويتر": "أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية وقفا مؤقتا على مستوى البلاد بناء على طلب ساوث ويست إيرلاينز، بينما عملت الشركة على حل مشكلة تتعلق بالحجز في الكمبيوتر".

وكانت الشركة أخرت أكثر من 1400 رحلة جوية عبر الولايات المتحدة يوم الاثنين، بسبب خلل في مزود بيانات الطقس من طرف ثالث.

