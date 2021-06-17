والد وشقيق الضحية!... الكشف عن ملابسات جريمة قتل شرقي كربلاء

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قسم شرطة الهندية تمكن من القاء القبض على متهمين اثنين، وهم الوالد وابنه الأكبر حيث قام الابن الاكبر بقتل شقيقه الأصغر والبالغ من العمر 18 عاماّ بسبب خلافات عائلية فيما بينهم".وأضاف البيان، انه "بعد أن استخبر قسم شرطة الهندية (20 كم شرقي المحافظة) بوجود جثة في مدينة الإمام الحسين الطبية، وجه قائد شرطة كربلاء مدير القسم، بتشكيل مفرزة من مركز شرطة الجدول الغربي والانتقال الى المستشفى لمعرفة تفاصيل الحادث".

واشار البيان الى، ان "مركز الشرطة باشر بجمع المعلومات الكافية والأدلة بشكل دقيق حتى تم التوصل الى الدافع الحقيقي وراء الجريمة، حيث تبين أن الحادث سبقه مشاجرة بين طرفي العائلة، وهم الاب والابن الأكبر والأم والابن الأصغر، ونتيجة لتطور الشجار أدى الى استخدام السلاح الناري، وقد اصيب المجنى عليه وهو الأبن الأصغر فـي منطقـة البطن وفـارق الحياة متأثرا بإصابته ".



ولفت البيان الى انه "تم القبض على الأب والأبن وإحالتهما الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما مع ضبط السلاح المستخدم في الجريمة".