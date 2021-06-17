شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير مهم من السفارة السعودية في جورجيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في جورجيا، مواطنيها القادمين من المملكة أو من أي دولة أخرى من مخالفة تعليمات الحكومة الجورجية بشأن الأدوية المحظور حملها مع الراكب دون وصفة طبية.



وأكدت السفارة السعودية عبر حسابها في "تويتر"، على أهمية التقيد بالتعليمات الحكومية الصادرة من السلطات الجورجية بخصوص عدم جلب الأدوية إلا بوصفة طبية "مترجمة إلى اللغة الإنجليزية" وتكون بحوزة المسافر.

ونوهت السفارة بأن لا تتجاوز كمية الأدوية اللازمة لفترة الإقامة في جورجيا وذلك تفاديا لأي إشكال قد يتعرض له الفرد.