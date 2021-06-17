وزارة الصحة السعودية: نسبة تطعيم كبار السن ضد كورونا بلغت 98%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تحقيق نسب عالية في تحصين كبار السن (60 عاماً وما فوق) بلقاح كورونا.



وبلغت النسبة في "حفر الباطن 98%، الأحساء 93%، القريات 93%، بيشة 86%، وفي الرياض 83%، وفي المنطقة الشرقية 80% والطائف 80%"، حيث تم تحقيق هذه النسب بعد تطعيم هذه الفئة بجرعة واحدة على الأقل.

وكانت الوزارة منذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أطلقت خدمة "أولوية" التي يتم من خلالها‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا "كوفيد-19" لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة.

وأهابت "الصحة السعودية" بالمبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال "تطبيق صحتي"، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.