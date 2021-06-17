زلزالان يضربان أنقرة والسواحل الغربية لتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزالان تركيا، الأول بالعاصمة أنقرة، والثاني قبالة السواحل الغربية للبلاد.



جاء ذلك حسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، عبر موقعها الإلكتروني.

ووفق البيان ضرب زلزال بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، بوقت متأخر مساء الأربعاء، العاصمة أنقرة.

وأوضح البيان أن الزلزال وقع في قضاء "شرفلي قوتش حصار" بأنقرة في تمام الساعة 23.26 بالتوقيت المحلي "20.23 بتوقيت جرينتش"، وعلى عمق 4.6 كم تحت سطح الأرض.

أما الزلزال الثاني فضرب بحر إيجه قبالة السواحل الغربية لتركيا، وبلغت قوته 4 درجات.

ووقع الزلزال قبالة ولاية إزمير، الخميس، في تمام الساعة 03.35 بالتوقيت المحلي (00.35 بتوقيت جرينتش"، وعلى عمق 37.5 كم تحت سطح البحر.

ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الهزتين.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة تزايدت مؤخرا، ما أثار قلق سكان إسطنبول الذين يخشون حدوث زلزال مدمر قد يضرب المدينة في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

كما وقع في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.