المصري وصيفاً للدوري الممتاز بفوز قاتل على سيراميكا

القاهرة: أ ف ب

صعد المصري إلى وصافة الدوري المصري لكرة القدم بفوز قاتل على مضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 الأربعاء، على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين.

تقدم المصري عن طريق أحمد رفعت من ركلة جزاء (45+5)، وعادل لسيراميكا شادي حسن (72).

وسجل البديل البوركيني سيدو سمبور هدف الفوز للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (4+90).

ورفع المصري رصيده إلى 43 نقطة وتقدم للمركز الثاني بفارق نقطتين عن الأهلي الذي لديه 7 مباريات مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد سيراميكا عند 32 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة ثانية، اقتنص إنبي فوزاً مثيراً من مضيفه البنك الأهلي بنتيجة 3-2 على ملعب بتروسبورت.

تقدم إنبي عبر النيجيري جون إيبوكا لانبي (26) ورامي صبري (48)، فيما قلص أحمد علي النتيجة للبنك الأهلي (60)، قبل أن يدرك البديل كريم بامبو التعادل من ركلة جزاء (79).

إلاّ أن إنبي سجل هدف النقاط الثلاث بفضل رامي صبري (89).

وتقدم إنبي للمركز الخامس برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 19 نقطة في المركز السادس عشر، وله مباراتان مؤجلتان ضد الأهلي وبيراميدز.