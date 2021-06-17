إيطاليا تحجز أولى بطاقات ثمن النهائي في يورو 2020

روما -أ ف ب

أكد المنتخب الإيطالي أن الرهان على روبرتو مانشيني لقيادة حملة التجديد وإعادة البناء بعد الغياب عن كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً، كان في مكانه وذلك بحجز أولى البطاقات المؤهلة إلى ثمن نهائي كأس أوروبا بعد الفوز على سويسرا 3-صفر الأربعاء في روما.

وبعدما بدأت نهائيات النسخة السادسة عشرة من كأس أوروبا الموزعة مبارياتها على 11 مدينة أوروبية احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاق البطولة القارية، باكتساح تركيا 3-صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، ضمنت إيطاليا الأربعاء تأهلها إلى ثمن النهائي بفوزها الثاني توالياً.

ويدين أبطال العالم أربع مرات بالفوز الثاني إلى مانويل لوكاتيلي الذي سجل ثنائية (26 و52) قبل أن يضيف تشيرو إيموبيلي الثالث (89)، ليرفعوا رصيدهم إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن خصمهم المقبل ويلز، الفائز الأربعاء على تركيا 2-صفر في باكو، و5 عن سويسرا التي تعادلت في الجولة الأولى مع ويلز 1-1.

ويبدو أن خيبة الغياب عن مونديال روسيا 2018 التي أدت إلى إقالة جانبييرو غاسبيريني وتعيين لويجي دي بياجو مؤقتاً قبل منح مهمة البناء والتجديد لمانشيني في أيار/مايو 2018، باتت خلف «لا سكوادرا أتسورا» وأبرز دليل أن فوز الأربعاء كان العاشر توالياً لرجال مدرب لاتسيو وإنتر ومانشستر سيتي الإنجليزي سابقاً من دون تلقي أي هدف خلال هذه السلسلة في إنجاز لم يتحقق منذ 1990.

كما حافظت إيطاليا على سجلها الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة والعشرين توالياً، وتحديداً منذ الخسارة أمام البرتغال صفر-1 في 10 أيلول/سبتمبر 2018 في دوري الأمم الأوروبية، ليصبح مانشيني على بعد مباراة من الرقم القياسي الذي حققه فيتوريو بوتسو قبل قرابة قرن من الزمن وتحديداً بين 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1935 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 1939.

والأهم أن إيطاليا التي خرجت من الدور الأول لمونديالي 2010 و2014 قبل صدمة الغياب عن نهائيات 2018، عادت لتلعب دورها بين كبار القارة العجوز وهذه المرة بأسلوب هجومي مثير مخالف تماماً للسمعة التي لاحقت «أتزوري» خلال تاريخه كفريق دفاعي، وقد تجسد هذا التغيير بأفضل طريقة في المباراة الأولى التي نجح فيها بتسجيل ثلاثة أهداف للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في كأس أوروبا.

وقال مانشيني بعد اللقاء لقناة «راي» الإيطالية «سويسرا فريق قوي، كنا نعلم بأنها ستكون مباراة صعبة، وكانت كذلك، حصلنا على فرص وكان بإمكاننا أن نسجل في وقت أبكر، عانينا لكن في النهاية كنا نستحقه (الفوز)».

وكشف «عانينا في الدقائق الأولى، لكننا ضغطنا بعد ذلك بشكل مرتفع وأجبرناهم على ارتكاب الأخطاء، الشبان قاموا بعمل جيد جداً حقاً، لم يكن الأمر سهلاً، كانت مباراتهم الثانية في خمسة أيام والأجواء كانت حارة».

وعن المباراة الأخيرة في المجموعة ضد ويلز، قال مانشيني: «نلعب من أجل الفوز بكل مباراة وسنرى بعدها ما سيحصل، نهدي هذا الفوز لكل الإيطاليين الذين يعانون حالياً» جراء تداعيات فيروس كورونا.