طليقة جيف بيزوس تتبرع بمبلغ 2,74 مليار دولار

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت ماكنزي سكوت طليقة مؤسس مجموعة "أمازون" وأغنى رجل في العالم جيف بيزوس الثلاثاء عن تبرعها بمبلغ 2,74 مليار دولار لـ 286 جهة ، بينها جمعيات فنية وجماعات مناهضة للعنصرية.

وتعهدت سكوت (51 عاماً) التبرع لأعمال خيرية بنصف ثروتها التي قدرتها مجلة "فوربز" بحوالى 60 مليار دولار والعائدة خصوصا إلى طلاقها من بيزوس.

وتزوجت سكوت في مارس الماضي من أستاذ العلوم في مدرسة ليكسايد الخاصة في سياتل (شمال غرب الولايات المتحدة) دان جيويت.

وفي مقال نُشر على منصة "ميديوم"، كتبت ماكنزي سكوت "أنا ودان ومجموعة من الباحثين والإداريين والمستشارين نحاول التبرع بثروة وفرتها أنظمة ينبغي تعديلها".

وأضافت "يحدونا اقتناع متواضع بأن من الأفضل ألا تتركز ثروة غير متكافئة في أيدي قلة من الناس"، مشيرة إلى أن الأموال يمكن أن تستخدم بشكل أفضل من قبل المنظمات التي ستتبرع لها.

وسبق لسكوت أن كشفت قبل هذا الإعلان عن تبرعات بلغ مجموعها أكثر من ستة مليارات دولار، مبرزةً الحاجة إلى مساعدة الأشخاص الأكثر تضرراً من التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والحدّ من التوزيع غير المتكافئ للثروات.

وتشمل قائمة الجهات التي ستفيد من التبرع الأحدث لسكوت مسرح "أبولو ثياتر" في نيويورك ، وصندوق أميركي لحماية الأطفال ("شيلدرن ديفانس فاند") ، وأقساماً جامعية في كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس وإلينوي، إضافة إلى مجموعات تعمل لتحقيق العدالة الاجتماعية ("ريس فوروورد" و"بورياليس فيلانتروبي").