شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملامح خطة الحكومة للتحول للاقتصاد الأخضر × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلةً في شريف داود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، عن الاستراتيجية العامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "محركات الاقتصاد الأخضر" ضمن فعاليات الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ونستعرض فيما يلى أهم ملامح خطة الحكومة للتحول للاقتصاد الأخضر:
- المشروعات الخضراء تمثّل نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة في العام الجاري 2020-2021.
- الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة 30% خلال العام المُقبل 2021-2022.
- الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025.
- المشروعات الخضراء تركز على قطاعات النقل والإسكان والكهرباء بما فيها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
- الحكومة تسعى لصياغة استراتيجية واضحة خاصة بتمويل أهداف التنمية المستدامة.
- الحكومة تستهدف تحضير حزمة من الحوافز الخضراء لتشجيع القطاع الخاص على التحول للاقتصاد الأخضر.