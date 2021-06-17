شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملامح خطة الحكومة للتحول للاقتصاد الأخضر × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلةً في شريف داود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، عن الاستراتيجية العامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "محركات الاقتصاد الأخضر" ضمن فعاليات الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ونستعرض فيما يلى أهم ملامح خطة الحكومة للتحول للاقتصاد الأخضر: